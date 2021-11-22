В Севастополе иномарку припарковали на крыше ДОТа времен Великой Отечественной войны рядом со смотровой площадкой Тигрового мыса.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Севастополю, инцидент выявили по фото, опубликованном в соцсетях.

«Выявлена фотография, размещенная в одном из Telegram-каналов 21 ноября 2021 года, на которой изображен автомобиль BMW, припаркованный на фортификационном сооружении – ДОТ, используемом во время Великой Отечественной войны для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами, – рассказали в ведомстве. – Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Найти владельца автомобиля буде несложно: номера у BMW севастопольские.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»