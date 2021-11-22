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Понедельник, 22 ноября 2021, 14:21 мск

Новости Крым

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Аксенов уволил министра культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра культуры республики Арину Новосельскую.

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», – сообщил он.

Как уже сообщал «Новый День», Новосельскую обвиняют в получении взятки в размере 25 млн рублей. В конце прошлой недели ее задержали и этапировали в Москву. По решению суда она пробудет под стражей минимум до 17 января 2022 года.

В числе претендентов на освободившееся министерское кресло называют экс-мэра Ялты Андрея Ростенко.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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