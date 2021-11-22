В Крыму выросло число смертей от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной.

«Несмотря на небольшой спад количество заражений на сегодняшний день – 814 человек, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за неделю составило более 6 тысяч. Также увеличилось количество летальных случаев – 148 за неделю. При этом практически в два раза сократилось число случаев внебольничной пневмонии – с 1666 до 871», – сообщил в соцсетях глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из ключевых проблем является дефицит вакцины «Спутник Лайт». «Сегодня мы получили 38,5 тысяч доз, которые в ближайшее время будут переданы на места, – заверил Аксенов. – В свою очередь, медучреждения не испытывают дефицита препарата «Спутник V» – в наличии более 146 тысяч комплектов вакцины.



Кроме того, для более оперативного выявления заболевания коронавирусной инфекцией, как и договаривались, с 1 декабря бригады скорой помощи в Республике Крым будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена. Уверен, данная мера позволит частично решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-теста у граждан с соответствующей симптоматикой и более оперативно локализовать потенциальные очаги заболевания».



Симферополь, Лиана Макоба

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