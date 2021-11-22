В Крыму снесут 58 жилых домов ради скоростной дороги

58 домов снесут в селе Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района ради дороги. С этой же целью уничтожат еще 177 земельных участка. Власти Крыма признают: данная цифра не окончательная, поскольку некоторые не успели поставить свою недвижимость на кадастровый учет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоговое решение по строительству автомобильного юго-восточного обхода Симферополя было принято 17 ноября: дорогу решили построить вдоль Аянского водохранилища через село Заречное. Жители выступали против, но их мнение на решение не повлияло.

«Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало», – заявил тогда Аксенов.

Оценщик приступит к работе с 1 декабря. Что получат эители взамен изъятой собственности, пока не сообщается.

Тем, кто останется в своих домах, обещают асфальтировать десяток улиц, построить детские площадки, отремонтировать системы освещения и водоснабжения. И даже – возможно – газифицировать левую часть села (но это неточно).

Обитатели Заречного, в свою очередь, опасаются, что трасса с пропускной способностью до 40 тысяч автомобилей в сутки превратит экологически чистый район в загазованное гетто.



Симферополь, Олег Яковенко

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