Экс-министр курортов и туризма Крыма продолжил путь на понижение

Экс-министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий продолжил путь на понижение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале текущего года Стрельбицкий был назначен заместителем главы Ялты, курирующим систему муниципального контроля, отдел по курортам и туризму, вопросы промышленности и транспорта.

Недавно глава РК Сергей Аксенов работу своего бывшего подчиненного раскритиковал. И то ли Стрельбицкий обиделся, то ли ситуация оказалась гораздо сложнее, чем кажется сторонним наблюдателям, то ли экс-министру поступило предложение, от которого он не смог отказаться, но он поспешил сложить с себя полномочия вице-мэра, правда, из администрации уходить не захотел.

«Заместитель главы администрации Ялты Сергей Валентинович Стрельбицкий с сегодняшнего дня по собственному желанию перешел на должность моего помощника», – сообщила мэр курортной столицы Крыма Янина Павленко.

Ялта, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»