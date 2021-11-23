В Киеве заявили, что Россия сбила украинский спутник

Демонстративно уничтоженный 15 ноября российской ракетой спутник «Целина-Д» являлся украинским космическим аппаратом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Константин Матвиенко.

«Украинскую принадлежность» сбитого спутника Матвиенко объяснил тем, что он был собран в цехе Южного машиностроительного завода в ещё советском Днепропетровске.

По его словам, Россия прекрасно была об этом осведомлена и специально выбрала для уничтожения именно этот аппарат, чтобы «символически продемоонстрировать» Украине свои «агрессивные намерения».

«Обращу ваше внимание на то, что Российская Федерация впервые испробовала ракету земля-космос, был сбит старый советский спутник. Европейское космическое агентство и НАСА говорили, что это привело к угрозе для МКС из-за обломков. С полигона в Казахстане они достали старый советский спутник 1988 года выпуска (запущен на орбиту в 1982 году – прим. «НД»).

Очень интересно обратить внимание на то, каким образом был выбран космический объект для преобразования его в космический мусор – это спутник Южного машиностроительного завода, иными словами, фактически, украинского производства. Мне кажется, что это более чем символическая демонстрация того, как собирается действовать РФ», – приводит слова Матвиенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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