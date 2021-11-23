В Крыму начала стремительно падать выявляемость ковида, но смертность растет

Заболеваемость коронавирусом в Крыму начала стремительно падать: за сутки зарегистрировано 775 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 5% меньше, чем день назад. А за последние 3 дня выявляемость снизилась на 13%. Зато смерность растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки от инфекции умерли 24 человека. Это самый высокий показатель за время пандемии. В первый раз он был зафиксирован 20 ноября, 21 ноября число летальных исходов снизилось до 20, а вчера снова возросло.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 115 тысяч 491 зараженный, жертвами ковида стали 3 тысячи 418 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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