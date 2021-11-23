Ни взять взаймы, ни расплатиться по долгам – Украина оказалась в финансовом тупике

Экономический упадок, помноженный на дефицит бюджета загнал Украину в безвыходное финансовое положение: западные кредиторы требуют вернуть старые долги и при этом не хотят покупать украинские ценные бумаги, даже за бешеные премиальные.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк.

«Финансовое положение Украины на макроуровне явно ухудшилось. Например, дефицит текущего счёта на конец сентября составлял 1,4 миллиарда долларов. Это сильно контрастирует с прошлым профицитом на это же время в 4,6 миллиарда. То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства...

Это вызвано тем, что плохо продаются украинские ОВГЗ (ценные бумаги). То есть, Украина выплатила осенью около двух миллиардов по ОВГЗ, которые продавались в 2017-18 годах. И проценты по текущим ОВГЗ.

Но при этом продажа новых шла, во-первых, под более высокие проценты. Во-вторых, желающих покупать украинские ценные бумаги всё меньше даже под сумасшедшие 13% годовых. Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут выплачивать все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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