Не массово, но шумно: в Ялте озвучили планы на новогоднюю ночь

Ялта намерена встретить 2022 год шумно, но без традиционных массовых торжеств.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, власти решили отказаться от масштабных новогодний гуляний. Ограничения не относятся к рождественской ярмарке – она будет работать на набережной имени Ленина. В самой Ялте и поселках в новогоднюю ночь устроят фейерверки.

Кроме того, на больших экранах будет организована трансляция поздравлений президента России Владимира Путина, руководства РК и администрации Ялты.

Приближение праздника можно будет почувствовать 19 декабря – в этот день в Ялте планируют включить праздничную иллюминацию.

Ялта, Лиана Макоба

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