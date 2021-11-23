В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние

В Севастополе за сутки выявлено 322 новых случая коронавируса. Ежедневная заболеваемость снижается уже 2 недели – с 8 ноября.

От инфекции умерли 12 человек в возрасте от 25 до 85 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 47 тысяч 13 зараженных, что превышает 9% от общего числа горожан. Жертвами ковида стали 1 тысяча 611 севастопольцев.

Севастополь, Олег Яковенко

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