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Вторник, 23 ноября 2021, 14:15 мск

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В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние

В Севастополе за сутки выявлено 322 новых случая коронавируса. Ежедневная заболеваемость снижается уже 2 недели – с 8 ноября.

От инфекции умерли 12 человек в возрасте от 25 до 85 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 47 тысяч 13 зараженных, что превышает 9% от общего числа горожан. Жертвами ковида стали 1 тысяча 611 севастопольцев.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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