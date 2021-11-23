Рядом с питьевым источником Севастополя сливают тонны нечистот

Жители Байдарской долины обеспокоены состоянием очистных сооружений. Вопрос обсуждался накануне на пленарном заседании городского Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по оценкам специалистов, ежегодно недалеко от питьевого источника Севастополя – Чернореченского водохранилища уходит в земли около 50 тонн нечистот.

В городском департаменте капитального строительства проблему подтверждают. Сейчас чиновники инспектируют сети, построенные в украинский период, но так и не сданные в эксплуатацию.

Заняться решением проблемы обещают в 2022 году – если найдут деньги.

Севастополь, Олег Яковенко

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