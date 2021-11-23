В Крыму выявили подростков, склонных к насилию и агрессии

Более 400 несовершеннолетних крымчан находятся в группе риска как склонные к агрессии и насилию. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социально-психологическое тестирование для учеников 8-11 классов и студентов в учреждений среднего профессионального образования проводится ежегодно. По результатам прошлогоднего обследования выявлено 165 учащихся общеобразовательных школ и 255 обучающихся в учреждениях СПО, которые вошли в группу риска.

После работы с этими детьми было проведено повторное тестирование. Скорректировать не удалось 7 школьников и 27 учащихся СПО.

При этом Лаврик отметила, что в минувшем году охват тестированием был недостаточным. Результаты текущего года она озвучивать не стала, лишь сообщив, что в течение недели они будут переданы в прокуратуру.

Симферополь, Лиана Макоба

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