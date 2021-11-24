Украина не может обеспечить своим гражданам пенсии, как в «сбежавших» от нее территориях

На Украине 1 декабря пересчитают пенсии: минимальная вырастет до 2 тысяч 600 гривен. Такую сумму будут получить более 1 млн пенсионеров, притом что стоимость «продуктовой корзины» превышает 3 тысячи 700 гривен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимальная пенсия тоже подрастет – на 800 гривен и составит 19 тысяч 340 грн. Но на такие деньги могут рассчитывать лишь те, кто официально получал зарплату в 7 раз и более раз выше средней.

Средняя пенсия в данный момент составляет 3 тысячи 915 гривен.

«Сбежавшие» из Незалежной территории живут лучше. Так, в ЛНР с 1 января 2022 года средняя пенсия составит 12,5 тысяч рублей (4,5 тысячи гривен), минимальная – 7 тысяч 885 рублей (2 тысячи 838 гривен).

Пожилой житель Крыма получает в среднем 14 тысяч рублей (более 5 тысяч гривен), Севастополя – 15 тысяч 315 рублей (более 5,5 тысяч гривен).

Киев, Платон Ефимчук

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