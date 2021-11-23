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Среда, 24 ноября 2021, 01:11 мск

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Вода, добытая из-под Азовского моря, не является питьевой

Вода, добытая из-под Азовского моря, не является питьевой – об этом заявил директор научно-производственной фирмы по водным технологиям Анатолий Копачевский в эфире «Вести ФМ».

«Эта вода обладает не морской соленостью, а является солоноватой, – сообщил он. – Но пресной она не является, потому что по требованиям качества питьевой воды количество солей должно быть в пределах 1 грамма на литр. Данная вода требует серьезной очистки».

Поскольку универсального метода опреснения воды не существует – процесс зависит от состава жидкости, метод очистки определят только после окончательных результатов исследования дна Азовского моря.

Керчь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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