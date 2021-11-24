В Крыму утвердили предельный индекс роста коммунальных платежей на 2022 год

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Крым на период с 1 января 2022 года по 2023 год».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля 2022 года крымчанам придется платить на 1,7% больше за отопление, воду и вывоз мусора, на 9% больше за электричество и на 9,6% больше за газ.

В целом, предельный индекс роста платежей за коммунальные услуги в 2022 году составит 8,6%.

Симферополь, Олег Яковенко

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