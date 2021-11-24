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Среда, 24 ноября 2021, 04:58 мск

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В Севастополе отец погибшего пассажира такси отсудил 1,5 млн рублей

В Севастополе суд постановил выплатить 1,5 млн рублей отцу погибшего в такси мужчины. ДТП произошло в 2019 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Балаклавского районного суда Севастополя, суд пришел к выводу, что последовательные действия всех владельцев автомобиля привели к передаче транспортного средства лицу, не имеющему права осуществлять перевозки пассажиров и груза легковым такси, в связи с чем обязанность по компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП, была возложена не только на водителя такси, но и владельцев источника повышенной опасности.

Поэтому суд взыскал с водителя такси компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, с двух владельцев автомобиля – по 300 тысяч рублей, а также с агрегатора сервиса PickUp Taxi – 600 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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