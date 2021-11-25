Выявляемость коронавируса в Крыму снизилась ниже 700 случаев в день

В Крыму продолжается стремительное снижение заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировано 649 новых случаев. Накануне сообщалось о 702 заболевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность от инфекции сохраняется на максимальном уровне: 24 ноября скончались еще 24 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 116 тысяч 844 зараженных, умерли от ковида 3 тысяч 844.

Симферополь, Лиана Макоба

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