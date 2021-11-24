В Крыму ударят морозы

В Крыму ожидается резкое похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов. Об этом сообщает «Вести Крым» со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Симферополе осадков не ожидается. Температура воздуха составит +8 градусов. В Севастополе чуть теплее – +9. В Ялте и Алуште также обойдется без дождя и 5-7 градусов тепла. В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно и до +6 градусов.

Ранее Служба автомобильных дорог республики предупредила об ограничении движения по горным дорогам с 1 декабря. Причиной этому может стать гололед, снегопад, плохая видимость, также трассы перекроют для расчистки снега.

В частности, закрыть дорогу могут на Ангарском, Грушевском, Чучельском перевалах, а также участки трасс Алушта – Феодосия – Ялта и через гору Ай-Петри. Такие меры необходимы, чтобы сохранить дорожное покрытие при неблагоприятных погодных условиях, а также снизить риск ДТП.

Симферополь, Зоя Осколкова

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