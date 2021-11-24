В Крыму продолжила снижаться выявляемость Covid-19, но смертность не падает

В Крыму третий день подряд заметно снижается выявляемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зарегистрировано 702 новых случая заражения – это на 73 меньше, чем днем ранее, следует из данных республиканского минздрава.

В то же время смертность от ковида не снижается: за последние 24 часа подтверждено 22 летальных исхода. Показатель суточной смертности остается близким к рекордному значению, зафиксированному 20 и 22 ноября, когда скончались 24 больных Covid-19.

Всего в Крыму выявлено 116 193 случая коронавируса, скончались 3464 заразившихся.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Крым вошел в число десяти российских регионов, где за минувшую неделю снизился уровень тестирования населения на коронавирус. По решению ведомства охват тестированием населения увеличен до 300 исследований на 100 тысяч населения, однако в Крыму и еще девяти регионах этот показатель ниже 250, отметила она.

Симферополь, Наталья Петрова

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