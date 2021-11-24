Крымский вице-премьер уходит в отставку

В Крыму очередная отставка в правительстве республики. Свой пост покидает вице-премьер и министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.
Представление об освобождении чиновника от должности, подписанное главой республики Сергеем Аксеновым, уже поступило в Госсовет РК. Документ планируется рассмотреть на сессии в понедельник, 29 ноября, сообщают информагентства со ссылкой на региональный парламент. Отмечается, что Рюмшин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
В настоящее время вице-премьер находится в отпуске.
Андрей Рюмшин возглавил крымский минсельхоз в октябре 2016 года, в 2019 году он назначен на пост вице-премьера РК.
Симферополь, Наталья Петрова
© 2021, РИА «Новый День»
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