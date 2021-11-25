Россиянку не пропустили в финал конкурса «Мисс Земля», так как она родилась «не в том месте»

Гражданку России не пропустили в финал международного конкурса «Мисс Земля» из-за крымского происхождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», керчанке Юлии Павликовой предложили принять участие в конкурсе сами организаторы – после ее победы на «World Next Top Model 2020» в Ливане.

«Мне сразу дали понять, что, если я рассчитываю на какое-то место, но буду представлять Крым, шансы на победу у меня будут крайне низки, – цитирует девушку «КП-Крым». – Мне предложили вариант – представить какую-то другую страну, если у меня есть такая возможность. Для этого нужно иметь родственников или корни в этой стране. А у меня папа родом из Болгарии».

Болгария согласилась профинансировать подготовку крымчанки к конкурсу, организаторы заявку керчанки одобрили, и Юлия и ее команда начали выполнять задания программы: реализовывали экологические проекты, устраивали благотворительные акции, которые проводились по всему миру.

Но организаторы опять выдвинули условие: не упоминать нигде, что она родом из Крыма и удалить все об упоминании полуострова из соцсетей. На этот раз Павликова отказалась выполнять требования. В итоге, несмотря на то, что Юлия занимала первые позиции по итогам международных рейтингов, в 20-ку финалисток она не вошла.

«Раньше таких проблем не было. Я всегда представляла Россию, и все знали, что я родилась в Крыму, – заявляет девушка. – Но именно на конкурсах «большой четверки», которые проходят под эгидой ООН, политика – самое главное. Крым, видимо, – это большая проблема для них. Я направила письмо с просьбой разъяснить ситуацию. Люди ведь не дураки. Рейтинги выставляли международные агентства, которые контролируют проведение таких крупных конкурсов. Как можно было выкинуть меня с 5-8 места совсем?»

Организаторы конкурса на обращение Павликовой пока не ответили.

Симферополь, Лиана Макоба

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