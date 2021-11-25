ОБСЕ зафиксировала передвижение гробов между Украиной и ЛНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе, которая внимательно отслеживает передвижения войск, обстрелы с двух сторон, а также любые подозрительные происшествия, не оставила без внимания «инцидент с гробами» на линии разграничения и внесла его в свой ежедневный доклад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», странный случай был зафиксирован на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская».

«Находясь около выше упомянутого блокпоста, мы видели, как один мужчина тянул тележку с гробом из подконтрольных в неподконтрольные правительству районы, а затем загрузил его в автомобиль. Потом – другой мужчина перевозил второй гроб из подконтрольных в неподконтрольные правительству районы», – приводит сводку ОБСЕ издание «Донбасс сегодня».

Комментаторы предположили, что через КПВВ кто-то (с той и с другой стороны) перевозил своих умерших близких, чтобы похоронить на родном кладбище, – случайно оказавшись в одно время и в одном месте.

Симферополь, Валентин Карамазов

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