В Севастополе украли парашюты почти на 18 млн рублей

В Севастополе начальник парашютного склада украл и продал 118 парашютов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Севастопольском гарнизонном военном суде, вынесен приговор по делу о причинении министерству обороны РФ ущерба на 17,6 млн рублей. Было выявлено три эпизода преступления.

По данным следствия, майор запаса, находясь в Севастополе с ноября 2016 по февраль 2019 года, помог начальнику парашютного склада украсть и продать 21 спасательный парашют, 13 запасных, 10 учебно-тренировочных парашютов и 15 десантных парашютов. Сумма ущерба составила 8,8 млн.

В это же время другой мужчина вместе с начальником парашютного склада украли и продали 10 спасательных парашютных систем, 13 запасных парашютов, 10 учебно-тренировочных и 15 десантных парашютных систем. Сумма ущерба составила 6,5 млн рублей.

В марте 2018 года прапорщик, находясь в Азове Ростовской области, помог начальнику парашютного склада в растрате 11 спасательных парашютных систем общей стоимостью 2,2 млн рублей.

Майор запаса признан виновным в совершении преступлений по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ – пособничество в растрате, части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество и семи преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ – растрата. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима с лишением еще на 3 года права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций.

Прапорщик и гражданский признаны виновными в совершении преступления по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ – пособничество в растрате. Кроме того, суд признал гражданского виновным в совершении шести преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ – растрата. Оба получили условный срок с испытательным сроком на два и один год.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»