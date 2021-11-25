В Крыму сотрудников сельского магазина предложили перевести в районную администрацию – толку будет больше

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил принять на работу в администрацию сотрудников сельского магазина: как оказалось, они лучше чиновников разбираются в некоторых вопросах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму никак не могут заставить сотрудников транспортных управлений муниципалитетов, а также транспортных предприятий вывесить на остановках общественного транспорта актуальное расписание.

Например, в селе Медведево Черноморского района график движения автобусов, вывешенный на остановке, абсолютно не соответствует действительности. Зато в местно магазине кто-то сделал верное расписание.

«В магазине лучше знают, люди сами пользуются. Те, кто писал на остановке, наверное, не пользуется автобусами», – прокомментировал Аксенов и предложил сотрудников магазина, составивших верных график, взять на работу в местную администрацию – там они буду на своем месте в отличие от чиновников, которые сейчас отвечают за работу транспорта.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»