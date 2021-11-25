В Крыму в случае снегопадов дороги чистить будет нечем

Крымские дорожники не готовы к зиме: в случае снегопадов расчищать проезжую часть будет практически нечем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у администраций Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского, Раздольненского, Нижнегорского, Кировского, Первомайского, Советского, Симферопольского районов собственная техника и необходимые запасы противогололедных материалов отсутствуют. В остальных муниципалитетах техника если есть, то ее недостаточно. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко.

Даже в крымской столице для содержания 850 километров дорог имеется только 12 единиц техники. В итоге во время февральских снегопадов, когда за одну ночь в Симферополе выпало две трети месячной нормы осадков, в город пришлось стягивать технику со всей республики.

Ряд муниципалитетов заключили договоры на обслуживание с организации для расчистки дорог состоит из 216 машин. В этом году ГП заготовило 13,1 тысячи тонн песка и 1,7 тысячи тонн соли, чего хватить не более чем на 6 суток.

В ГИБДД также отмечают, что в РК отсутствуют проекты содержания автомобильных дорог и улиц, поэтому у собственников и подрядных организаций отсутствует информация о необходимом количестве специализированной техники, а также запасов противогололедных смесей.

Симферополь, Лиана Макоба

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