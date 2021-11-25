Часть Одесской области может затопить из-за водной блокады Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году власти Украины с подачи крымских экстремистов решили наказать непокорных жителей полуострова, решивших стать гражданами России, и перекрыли Северо-Крымский канал, построенный еще в советское время для снабжения водой северных и восточных регионов Крыма. Дамба, перекрывшая воде путь в Крым, сегодня находится в плачевном состоянии.

Объект обследовали сотрудники «Госгидрографии». По их словам, почва под дамбой частично вымылась, обнаружены метровые пустоты. Весной конструкция может не выдержать напора паводковых вод. А разрушение дамбы приведет к затоплению окрестных населенных пунктов.

Одесса, Платон Ефимчук

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