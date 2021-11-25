В Ялте разгромили общественный туалет, виновного нашли благодаря камерам наружного наблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 23 ноября в Пионерском парке. Камеры запечатлели, как группа подростков подъехала к недавно отремонтированному туалету на самокатах, мальчишки что-то обсудили, потом один из них взял у другого какой-то предмет, вошел в помещение, выбежал обратно, и все быстро ретировались.

«Главным героем» оказался ученик 8 класса одной из ялтинских школ. Он рассказал, что для забавы бросил в унитаз петарду.

«Мальчик в содеянном раскаялся и признал свою вину», – сообщили в МВД РК.

Расплачиваться за шутки подростка будут родители: в отношении них составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ялта, Лиана Макоба

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