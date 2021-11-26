Жительница Крыма по ночам обворовывала сельскую управу из-за любви к природе

Жительница Крыма две ночи воровала кусты можжевельника у здания сельской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у администрации Новосельского облагородили территорию: высадили можжевельники. Хвойные пушистики радовали глаз жителям, а одна из них настолько полюбила кустики, что решила обзавестись такими же. Где взять, особо не размышляла: две ночи подряд женщина совершала паломничества к зеленому уголку и воровала кусты.

«Когда появлялись свидетели, расхитительница клумб прикидывалась зожницей и принималась наматывать круги по спортплощадке, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Но вечернему ритуалу пришел конец. Администрация обнаружила пропажу восьми кустов и обратилась в полицию, там вышли на воровку».

Симферополь, Лиана Макоба

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