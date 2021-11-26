В последние дни ноября в Крыму будет неспокойно

В последние дни ноября в Крыму будет неспокойно: объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с прохождением фронтальных разделов, 27-30 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: 27 ноября пойдут дожди, ветер при порывах будет достигать 25 м/с, 28 ноября ожидаются сильные осадки и переходом юго-восточного ветра на юго-западный с усилением до 20 м/с.

29 – 30 ноября в южных, центральных и восточных районах прогнозируются очень сильные дожди (более 30 мм), в горах дождь будет переходить в снег. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 28 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

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