Бывший чиновник правительства Севастополя задержан за взятку

Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя задержан по подозрению в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в октябре 2019 года чиновник во время встречи с представителем строительной фирмы, занимавшейся капитальным ремонтом одного из медучреждений, предложил оказать услугу ему в виде ремонта его квартиры. Работы оценили в 500 тысяч рублей. В замен действующий на тот момент первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя обещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением.

В случае отказа «помочь с ремонтом» он грозился дать указание подведомственным ему госучреждениям не заключать с компанией контракты.

В итоге в марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ» и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения.

Отметим, что в октябре 2020 года чиновника уволили с формулировкой «по результатам проверки департамента специалистами Контрольно-счетной палаты города, проведенной в рамках борьбы с коррупцией». Одновременно должности лишился и директор ГБУЗС «МИАЦ».

Вчера бывшего замдиректора департамента здравоохранения задержали сотрудники ФСБ. У него изъяты предметы и документация, представляющие интерес для следствия.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, следствие намерено выйти в суд с ходатайством о наложении ареста на автопарк подследственного, чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Симферополь, Лиана Макоба

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