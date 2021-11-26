Зеленский назначил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса

Президент Украины отбросил все намёки и уже прямо назвал экс-секретаря Совбеза Александра Турчинова и экс-президента Петра Порошенко виновными в утрате страной своих территорий. Первый виноват в потере Крыма, второй – в том, что потерян Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский заявил на проходящем в Киеве пресс-марафоне для СМИ.

«Это мое мнение», – уточнил украинский президент, видимо, опасаясь, что от него потребуют конкретных доказательств.

Отметим, что Турчинова, который был фактическим руководителем Украины во время событий Русской весны, обвиняют в том, что он не отдал приказ армии оказать вооружённое сопротивление в Крыму «вежливым людям». Порошенко считается виновным в том, что подписал «невыгодные для Украины» Минские соглашения, «пойдя на уступки сепаратистам и Путину».

Симферополь, Иван Капустин

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