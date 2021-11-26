«Это был мой бифштекс!» Украина пытается навязать Испании свою картину мира

Украина требует, чтобы в Испании отозвали из школ одного и учебных пособий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посол Украины в Испании Сергей Погорельцев направил обращение испанскому министру образования и профподготовки Марии дель Пилар Алегрии Континенте с просьбой изъять из учебных заведений все учебники «Социальные науки» для 6 класса издательства Edelvives. В пособии содержатся карты, на которых Крым отмечен как часть России.

Посольство Украины требует не использовать эти учебники и впредь не допускать таких «грубых ошибок».

О реакции правительства Испании на возмущение Украины пока не сообщается.

Отметим, что подобные ситуации возникают все чаще. Причем, не только в учебниках или СМИ. Так, карты с российским Крымом использовались летом текущего года на официальном сайте Олимпиады в Токио.

Киев, Платон Ефимчук

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