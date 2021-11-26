Ненасытная красота: власти Симферополя снова собираются потратить миллионы на новогодние украшения

Власти Симферополя решили направить более 25 млн рублей на обновление новогодней иллюминации. Об этом заявила начальник департамента финансов городской администрации Виктория Надолинская.

«25,3 млн рублей предлагается направить на приобретение, обновление, монтаж и демонтаж светодиодного оборудования к предстоящим новогодним праздникам», – сообщила чиновница депутатам во время рассмотрения поправок в городской бюджет. Подробности – какое именно оборудование собираются купить – она не уточнила, а депутаты не спросили.

Напомним, что в 2020 году на новогоднюю иллюминацию в крымской столице потратили 100 млн рублей. Тогда это вызывало шквал возмущения крымчан. И на итоговой пресс-конференции, состоявшейся 24 декабря, главе Крыма пришлось объясняться за столь большие татары в период пандемии. «Эти деньги не зря потрачены. Да, дорого, наверное, но красота дешевой не бывает», – заявил тогда глава РК и несколько раз подчеркнул: закупленная иллюминация многоразового использования, а отвечать за ее сохранность будет лично глава Симферополя Елена Проценко.

Но менее чем через 2 месяца Проценко отправили в отставку, а новому мэру Демидову понадобилось еще более 25 млн «на красоту».

Симферополь, Лиана Макоба

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