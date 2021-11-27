Адвокаты Януковича докажут в киевском суде факт госпереворота в 2014 году

Виктор Янукович направил в Окружной административный суд Киева иск о признании незаконным отстранение его от должности президента решением Верховной Рады от 22 февраля 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил официальный представитель защиты Януковича Юрий Кирасир.

По его словам, среди одной части депутатов существовал сговор, а другая часть парламента была запугана украинскими нацистами и принуждена к голосованию.

«Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства. Это антиконституционное решение – принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами.

Это Постановление можно смело переименовать в «Постановление о государственном перевороте». В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу», – заявил Кирасир.

Украинские эксперты отмечают, что в случае положительного вердикта суда – Зеленский в тот же день перестанет быть легитимным главой государства, так как возникнет неразрешимая правовая коллизия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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