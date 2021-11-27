Зеленский отдал приказ стрелять по заводам Донбасса в ответ на указ Путина о сертификации продукции ЛДНР

Вооружённые силы Украины получили приказ разрушать крупнокалиберной артиллерией заводы Донбасса, которые находятся недалеко от прифронтовой зоны.

Обстрелы начались сразу после подписания президентом России указа о снятии ограничений на сертификацию и завоз в РФ товаров из Луганской и Донецкой народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила донецкий журналист Юлия Андриенко.

Она отметила, что жители Донбасса с радостью встретили весть об указе Путина, однако украинская артиллерия принялась уничтожать цеха и оборудование.

«Я хочу сказать, что мы, дончане, во-первых, очень трудолюбивые, во-вторых, у нас есть гордость, не гордыня – не путать, а гордость. Мы бы и сами хотели выпускать и поставлять. И вот этот указ – это ещё одно очень позитивное, это на уровне почти с выдачей паспортов и признанием», – отметила Андриенко.

«Всё это одна сторона медали, что мы радуемся этому, и вы разделяете эти чувства. Но Украина... они же всё это видят, уничтожают то, что у нас ещё осталось. На той неделе был мощнейший обстрел, обстреляли мою любимую Ясиноватую и Ясиноватский машзавод, получили повреждения цеха, где очень дорогостоящее оборудование, и, слава Богу, что никто не пострадал, опять мы говорим эту фразу – «никто не пострадал», ну, сложно сказать, насколько не пострадал. Нет жертв...

То есть, Украина «прикладывает» специально по нашим предприятиям, по нашей уцелевшей инфраструктуре, а это предприятие даёт жизнь, зарплату и работу очень многим людям», – приводит слова донецкой журналистки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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