Президент Зеленский полностью подчиняется администрации США, однако сам стремительно теряет контроль над Украиной. Госдепу срочно нужна новая марионетка, но влиятельная и умеющая управлять политическими процессами в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

Вместе с тем, американцы боятся организовывать досрочные выборы президента Украины, так как в условиях текущего кризиса не уверены в победе подходящего им кандидата.

Поэтому сейчас рассматривается вариант передачи всей полноты власти антироссийской Верховной раде, которая послушно назначит лояльных Вашингтону министров. Зеленскому же будет отведена роль «английской королевы» с функциями, как у не имеющего никаких серьёзных полномочий президента Германии.

«Когда Зеленскому из американского посольства скажут: «Хватит. Можете переехать в свою квартиру на Бейкер-стрит, но уходите сейчас, только легально» – то ему некуда будет деваться, и он уйдёт.

Но чтобы состоялся такой сценарий, то надо, чтобы американцы видели, кто вместо него. Потому что играть в президентские выборы для американцев рискованно, потому что контроля над всей этой кухней у них нет. Может быть чёрт знает что, что угодно.

Разве что пойти по пути превращения президента в английскую королеву, для этого надо 300 голосов в Верховной раде, чтобы изменить Конституцию. Тогда шансов получить контроль над Верховной радой и правительством у США будет больше, чем рисковать получить на должности президента какого-то человека, которого они не контролируют...», – отметил Погребинский.

«Если Зеленский не понимает, что стоит сейчас в точке бифуркации, и если не примет правильного решения, то для него всё может плохо кончиться. А так, на предложение внести изменения в Конституцию, он может сказать: «Я обещал, что иду на один срок. И подтверждаю – я уйду, но не хочу, чтобы была дестабилизация, предлагаю внести изменения, чтобы от президентско-парламентской республики перейти к просто парламентской, где президент, как в Германии, будет выполнять ритуальные функции», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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