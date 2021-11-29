В Керчи задержан начальник управления единого заказчика городско1 администрации Сергей Органов.

Как передает корреспондент РИА « Новый День», правоохранительные органы заинтересовались чиновником в рамках уголовного дела о получении взяток (статья 290 УК РФ). В ходе расследования установлено уже несколько эпизодов: взятки брали деньгами, телефонами и даже автомобилями.

В управлении единого заказчика прошли обыски. Изъяты документы и материальные ценности.

Керчь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»