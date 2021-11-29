В Крыму заболеваемость ковидом за неделю снизилась почти в 2 раза

В Крыму заболеваемость ковидом, согласно официальным данным, за неделю снизилась почти в 2 раза: если 20 ноября было зафиксировано 884 новых случая, то 28 ноября – 478.

Однако, как передает корреспондент РИА « Новый День», столь быстрое сокращение выявляемости инфекции никак не отражается на смертности. Этот показатель остается стабильно высоким: в субботу был зафиксирован новый антирекорд – 25 летальных исходов за день, в воскресенье умерли 23 человека.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 119 тысяч 27 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 583 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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