Кто бросит четыре якоря: еще один крымский санаторий подготовили к приватизации

В Крыму прошли очередные судебные заседания – «из чужого незаконного вдадения» изъяты земельные участки и имущество, принадлежавшие советскому санаторию «Зори Украины». Теперь санаторий «Зори России» готов к приватизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет министров Крыма опубликовал распоряжение №1564-р. Документ предлагает передать из федеральной собственности в собственность Республики Крым некое имущество.

В перечне имущества – пять земельных участков на территории Симеизского поселкового совета (общая площадь – 8,37 га) и объекты инфраструктуры – канализация, ее глубоководный выпуск, водопровод, подпорные стены, резервуары и прочее – всего 27 объектов, в том числе – нежилые здания. Все это хозяйство – находится в Оползневом, по адресу ул. Южная, 7.

В перечень движимого имущества, предлагаемого к передаче, почему-то отнесены такие объекты как летний кинотеатр и танцплощадка, остановка автобусная, «навес возле «стекляшки» (конструкция)» и подобные – всего 25 пунктов. Перечень желаемой мебели, холодильников и кастрюль включает еще 1600 пунктов и заканчивается языкодержателем и четырьмя якорями.

Такие распоряжения обычно издаются, когда объект готов к приватизации, намечен покупатель, согласована цена и остается только определить схему проведения аукциона по его продаже.

Например, аналогичное распоряжение Совета министров Республики Крым № 272-р было принято 13 марта 2019 года «О принятии федерального государственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента Российской Федерации в государственную собственность Республики Крым». В 2020 году «Массандру» продали в частные руки.

В свежем распоряжении никак не упоминается нынешний владелец или распорядитель южнобережной земли, строений и всего перечисленного имущества. Но в документе приводятся кадастровые номера участков и зданий, и при взгляде на публичную кадастровую карту оказывается, что всем этим богатством сейчас распоряжается санаторий «Зори России» Управления делами Президента РФ. Узнаваемый объект рядом –принадлежащий Сбербанку курорт «Mriya Resort & SPA».

История санатория «Зори России» заслуживает ее разбора. Он назывался «Зори Украины» и принадлежал Управделами Украины (известному как ДУСя). В базе юрлиц Украины OpenDataUa это госпредприятие числится и ныне, с фамилий директора – жителя Ялты – и ялтинским телефоном. Правда, с налоговым долгом 445 тыс грн

Здравница для высокопоставленных чиновников располагала 29 га прибрежной земли – с пляжем и парком. Но в процессе эксплуатации тогдашние слуги народа откусили от его территории несколько кусочков.

Весной 2014 года санаторий был национализирован, переименован, а потом передан Управделами президента РФ. И трут выяснилось, что это уже не один большой кусок земли, а нынешние владельцы имеют госакты украинского образца и являются, вроде бы, добросовестными покупателями. То есть землю у них можно забрать только через суды. И Министерство земельных и имущественных отношений Крыма начало процесс консолидации земель.

В 2018 году киевское ООО «Синтез-Плюс» в суде пыталось доказать свои права на владение восемью земельными участками общей площадью 12 га, главным въездом в санаторий, административным корпусом, тремя коттеджами, климатопавильоном, лодочной станцией, складом-деревообрабатывающим цехом, закрытым складом, и котельной и прочими хозпостройками.

Суд установил, что «право собственности на указанное имущество возникло у Республики Крым и прекратилось у прежнего правообладателя». В удовлетворении иска было отказано.

Судились то через Миниущества Крыма, то руками горадминистрации Ялты за каждый клочок земли, который можно считать частью санатория. Вот свежий пример, решение суда датировано 1 ноября. Министерство имущественных и земельных отношений РК подало исковое заявление: истец просил суд истребовать из чужого незаконного владения ООО «Южгеопроект» земельный участок площадью 306 кв м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Симеиз, пгт. Оползневое, с кадастровым номером 90:25:070201:312.

Этот пример, несмотря на малость участка, интересен тем, что в деле подробно описывается история санатория и фигурирует известная в Крыму фамилия.

.Совладелицей (50%) симферопольского ООО «Южгеопроект», которое занимается арендой и управленим недвижимым имуществом, является Лариса Жагорникова. Другим ООО она владеет совместно с Евгением Жагорниковым, поэтому можно предположить, что это не случайные однофамильцы. А Евгений Жагорников запомнился крымчанам тем, что был главой крымского Рескомзема во времена Кучмы-Ющенко – это ведомство в украинские времена распоряжалось землей. Каждый из возглавлявших его чиновников был колоритной фигурой. Но Жагорников отличился тем, что по своему усмотрению распорядился 350 га земли Ялтинского заповедника. Тогда суд его оправдал.

На фоне этих площадей 306 кв м в Оползневом, оказавшихся в собственности семьи Жагорникоых, – просто ерунда. Теперь суд мудрить не стал: «Исковые требования мотивированы тем, что спорный земельный участок выбыл из собственности Украины в частную собственность ООО «Южгеопроект» незаконно».

В решении суда попутно упоминаются другие земельные участки, на которых когда-то располагался санаторий. В 2004 году Ялтинским городским управлением земельных ресурсов Государственному предприятию «Санаторный комплекс «Зори Украины» был выдан государственный акт на право постоянного пользования земельным участком площадью 9,9513 га. Госпредприятие «Укринвестбуд» (и сейчас существует в Киеве) получило 15,2960 га для строительства и эксплуатации оздоровительных объектов.

ООО «Синтез-Плюс» было согласовано составление проекта отвода земельного участка общей площадью 15,2960 га для строительства и обслуживания оздоровительных объектов по адресу: с. Оползневое, ул. Южная, 7., с последующим правом выкупа.

Эти два киевских ООО что-то между собой с участками «намутили», в результате их манипуляций образовался участок площадью 306 кв м. Земельными ресурсами в Крыму, напомним, управлял тогда Жагорников, но участок купил некто Андронатий В.В. Он долго думал, что с ним делать и в 2010 году продал семейному предприятию Жагорниковых.

Суд принял решение о прекращении права собственности ООО «Южгеопроект» и регистрации права собственности Республики Крым на указанный земельный участок Судебные издержки – 6 тыс руб возложили на «Южгеопроект».

Недалеко от этого участка можно разглядеть массив из трех десятков участков (450-600 кв м) с общим названием микрорайон «Зори России-3». Их Ялтинский горсовет раздал под индивидуальное жилищное строительство. Сейчас эту землю тоже через суды у застройщиков отняли и вернули в собственность Республики Крым.

Судя по свежему решению Совмина, землю консолидировали, инфраструктуру инвентаризировали и санаторный комплекс приготовили к приватизации. Ждем объявления Минимущества и нового владельца.

Симферополь, Ольга Картошина

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