Госсовет Крыма согласовал отставку очередного вице-премьера

Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера Андрея Рюмшина.

Как уже сообщал «Новый День», чиновник, курировавший сельское хозяйство, экологию и природные ресурсы, подал в отставку на прошлой неделе с официальной формулировкой «по собственному желанию».

Напомним, Рюмшинс 2016 года занимал пост министра сельского хозяйства Крыма, а в 2019 году стал вице-премьером, сохранив обязанности министра.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»