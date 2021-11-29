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Понедельник, 29 ноября 2021, 15:53 мск

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Госсовет Крыма согласовал отставку очередного вице-премьера

Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера Андрея Рюмшина.

Как уже сообщал «Новый День», чиновник, курировавший сельское хозяйство, экологию и природные ресурсы, подал в отставку на прошлой неделе с официальной формулировкой «по собственному желанию».

Напомним, Рюмшинс 2016 года занимал пост министра сельского хозяйства Крыма, а в 2019 году стал вице-премьером, сохранив обязанности министра.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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