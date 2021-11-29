В Крыму большегруз въехал в запретную зону и повредил магистральный трубопровод

В Крыму большегруз, перевозивший легковые автомобили, повредил магистральный трубопровод тепловой сети.
Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Севастополю, инцидент произошел недалеко от поселка Сахарная головка.
Отметим, что на данном участке дорог движение грузового транспорта запрещено, однако водитель проигнорировал это ограничение, не справился с управлением и налетел на трубу.
В итоге повреждены магистральный трубопровод и несколько перевозимых автомобилей.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2021, РИА «Новый День»
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