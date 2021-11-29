Экс-главного заказчика Керчи отправили под стражу

Бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова отправили в СИЗО на 2 месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело по факту получения взяток должностным лицом в значительном и крупном размере (ч.2 ст.290, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Установлено, что в 2020 году между управлением единого заказчика администрации Керчи и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на благоустройство придомовых территорий и производство строительных работ на культурных объектах города. Действующий на тот момент начальник управления в разные периоды времени выдвигал директору фирмы требования предоставить ему в качестве взяток дорогостоящие мобильные телефоны за принятие объема выполненных работ и их последующую своевременную оплату. После чего директор фирмы за личные средства покупал телефоны, передавал их должностному лицу, от которого он находился в зависимости.

Также установлено, что весной текущего года начальник УЕЗ администрации Керчи получил от директора фирмы в качестве взятки автомобиль марки «Renault» стоимостью 700 тысяч рублей, который был передан родному брату должностного лица.

Бывшее должностное лицо был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В рамках обысков изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»