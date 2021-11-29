В Крыму ураган. И завтра будет хуже

Ураган из Турции добрался до Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК и Севастополе введены режимы повышенной готовности. Крымчан и туристов призывают не выходить из дома без крайней необходимости.

Часть Симферополя и окрестных населенных пунктов обесточена, ветер валит деревья.

Проблемы с энергоснабжением отмечаются и в других районах полуострова. В частности, обесточена трасса Симферополь – Ялта, в связи с этим остановлено троллейбусное сообщение между крымской столицей и ЮБК.

В самом городе счастья ветер рвет и уносит в море новогоднюю иллюминацию.

Всего в РК без электричества остались около 56 тысяч человек, на момент публикации восстановить подачу энергии удалось только каждому третьему потребителю.

Восстановительные работы ведут 69 бригад (238 специалистов и 75 единиц техники).

В Севастополе остановлено движение катеров.

Порывы ветра сегодня вечером достигают 26 – 28 метров в секунду.

По данным МЧС, максимальный порыв ветра зафиксирован сегодня в Никитском ботаническом саду – 32 метра

И завтра ветер еще усилится.

Согласно прогнозу синоптиков, пик непогоды придется на 30 ноября: в горах ветер будет достигать 35 метров в секунду, ожидаются дождь и снег.

Симферополь, Лиана Макоба

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