В Крыму смягчат ковидные ограничения

В Крыму собираются смягчить ряд антиковидных ограничений. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
«Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%», – написал он в соцсетях.
Напомним, выявляемость ковида в Крыму, согласно официальной статистике, за последние 8 дней снизилась почти в 2 раза.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
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