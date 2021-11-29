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Вторник, 30 ноября 2021, 01:17 мск

Новости Крым

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В Крыму смягчат ковидные ограничения

В Крыму собираются смягчить ряд антиковидных ограничений. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%», – написал он в соцсетях.

Напомним, выявляемость ковида в Крыму, согласно официальной статистике, за последние 8 дней снизилась почти в 2 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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