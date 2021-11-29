Мутные заявления Зеленского материализовались в дело о госперевороте

СБУ проводит расследование «по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбуждено по статье 109 УК Украины (попытка свержения конституционного строя).
Других подробностей в ведомстве не сообщают.
«Судя по всему, вскоре презентуют какую-то нарезку из разговоров неких личностей», – прогнозирует дальнейшее развитие событий telegram-канал «Политика страны».
Киев, Платон Ефимчук
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