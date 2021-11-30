Бывшему замглаве следственного отдела полиции по Ялте дали 13 лет «строгача» за взятки

Ялтинский городской суд вынес приговор экс-врио замначальника следственного отдела городского управления МВД, обвиняемому во взяточничестве.

Бывший высокопоставленный правоохранитель признан виновным в получении взятки в размере более 100 тыс. долларов и приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 77 млн рублей, сообщает прокуратура РК.

Суд установил, что сотрудник полиции получил 100 тыс. долларов за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества с земельными участками в Ялте и возвращение ранее изъятых оригиналов государственных актов на право собственности, говорится в сообщении. Мзду ему передали через посредника – адвоката Адвокатской палаты РК.

Кроме того, правоохранитель через еще двух посредников получил более 400 тысяч рублей за назначение почерковедческих экспертиз и вынесение решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Подельников задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело расследовали по статье «получение взятки в особо крупном размере».

Уголовные дела в отношении адвоката и двух других жителей региона, выступавших посредниками, находятся в производстве Ялтинского городского суда.

Ялта, Наталья Петрова

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