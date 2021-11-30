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Вторник, 30 ноября 2021, 12:10 мск

Новости Крым

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В Крыму за сутки от ковида скончались 25 человек

В Крыму за сутки выявлено 442 новых случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне продолжающегося снижения заболеваемости смертность остается на высоком уровне. За минувший день скончались 25 человек – это максимальный уровень за все время эпидемии.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 119 тысяч 469 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 608 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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