Президент Украины внёс в Верховную раду законопроект, который вводит право на двойное гражданство и одновременно уточняет порядок владения им. В частности, в статье 9 закона говорится о том, кто имеет право на паспорт другой страны, а кто понесёт ответственность за его «незаконное получение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на сайте украинского парламента.

Согласно тексту, лишаются права на второе гражданство, а в отдельных случаях подвергаются уголовной ответственности те, кто «совершал на Украине преступления против человечества или геноцид; осуждался за особо тяжкие преступления с учетом угрозы нацбезопасности (до погашения или снятия судимости); совершал в других странах действия, признанные законодательством Украины особо тяжким преступлением; чьи действия создают угрозу нацбезопасности Украины».

Напомним, что именно подконтрольный Зеленскому Совбез Украины внёс в новый закон пункты о лицах создающих «угрозу национальной безопасности» и проходивших «военную службу по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте».

Отметим, что уже тогда подавляющее число жителей ДНР и ЛНР было отнесено к перечню лиц, «угрожающих безопасности Украины». Кроме того, особо указывалось, что Киев никогда не признает паспорта РФ, выданные жителям «оккупированных территорий», которых, кроме прочего, предлагается лишать и украинского гражданства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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