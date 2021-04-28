На Украине предложили лишать гражданства жителей, получивших паспорт РФ

Депутаты Львовского областного совета призвали лишать гражданства Украины жителей со вторым паспортом. Главное условие – это должен быть паспорт Российской Федерации, сообщает РИА «Новости».

70 из 75 депутатов одобрили обращение к правительству Украины с требованием принять соответствующий закон. Предполагается, что в первую очередь лишение гражданства коснется жителей Донбасса, многие из которых одновременно являются гражданами России.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на территории Донбасса уже проживают более полумиллиона российских граждан. По ее мнению, уже через три года российские паспорта будут у 2 млн жителей Донбасса.

«Паспорта получили 583 тыс. граждан, из них 67 тыс. паспортов оформили несовершеннолетние. Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года», – приводит ее слова украинский телеканал «Первый независимый».

Как сообщал «Новый День», в Кремле пообещали принять меры по защите своих граждан, если в Донбассе развернутся военные действия.

Львов, Наталья Рязанова

Львов. Другие новости 28.04.21

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