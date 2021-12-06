В Крыму решили разрушить недостроенную АЭС

В Крыму решили разрушить недостроенную атомную электростанцию. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Крымской АЭС в Щёлкино. Строительство началось в 1975 году: АЭС должна была решить задачу энергоснабжения всего полуострова, а также создать резерв для развития металлургической, машиностроительной и химической отраслей.

Однако в 1987 году – через после аварии в Чернобыле – строительство приостановили, а еще через 2 года окончательно решил проект не завершать. К этому моменту готовность первого энергоблока составляла 80%, на строительство АЭС было потрачено 500 миллионов рублей, закуплено материалов еще на 250 миллионов.

В 90-е годы объект находился в собственности Украины, а затем его передали Крыму. В 2004 году АЭС за 1,2 миллиона гривен продали Красногоровскому машиностроительному заводу, расположенному в Луганской области. Сначала там собирались развивать швейное производство, затем – выращивать грибы, но в реальности покупатель просто продал все детали из нержавеющей стали.

После перехода Крыма в состав России, АЭС, которая была национализирована, продали снова: некая украинская компания уступила недотсрой другой украинской компании за 1 миллион гривен. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов потребовал остановить сделку, заявив: «Там одного железа только на 100 миллионов. Наглость зашкаливает». На самом деле, к тому моменту с АЭАС весь металл вывезли – осталось только одно бетонное основание.

В начале февраля 2016 года Аксенов подписал распоряжение о создании на развалинах недостроенной Крымской атомной электростанции индустриального парка «Щёлкино». Построить его должны были до конца 2017 года. Подготовку территории Крымской АЭС к строительству поручили министерству строительства и архитектуры Крыма совместно с ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов».

Но уже через две недели было заявлено, что под видом подготовки площадки ведется незаконная добыча песка.

В министерство строительства это заявление назвали поклепом со стороны властей Щелкино, обвинив местных чиновников в том, что именно разворовали имущество АЭС.

Как бы то ни было, индустриальный парк до сих пор не построили, а Крымская АЭС возникает в медийном пространстве исключительно как место очередного происшествия: на объекте часто калечатся туристы.

И вот теперь новый поворот: «В Щёлкино на недостроенной Крымской АЭС планируют снести реакторный зал из-за угрозы обрушения», – заявили в министерстве строительства и архитектуры РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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